«Рассмотрели все сценарии»: Иран был готов к гибели Али Хаменеи

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди возможных преемников верховного лидера рассматривается несколько кандидатур.

Иран готовился к любым вариантам развития событий, включая гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, сообщает The Times of Israel.

«Мы подготовились к таким моментам и рассмотрели все возможные сценарии», — отметил он.

Спикер также добавил, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «перешли красные линии» и «понесут за это наказание».

Смерть Хаменеи и переход власти

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате удара по его резиденции в Тегеране, который нанесли США и Израиль. Правительство Ирана объявило 40-дневный общенациональный траур и семь нерабочих дней.

Как выяснилось, Тегеран заранее прорабатывал сценарий преемственности. По данным The New York Times, Хаменеи лично установил четыре уровня заместителей для всех военных и государственных постов, которые он назначает напрямую, а остальным чиновникам поручил найти до четырех запасных вариантов самостоятельно.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани объявил о формировании Руководящего совета, который временно возьмет на себя управление страной. В его состав войдут президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи и представитель Совета стражей конституции.

Кто может стать новым верховным лидером

Среди возможных преемников Хаменеи рассматривается несколько кандидатур. Главным претендентом называют его сына Моджтабу Хаменеи, который имеет серьезное влияние и прочные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Хотя он не занимает официальных постов и не является высокопоставленным священнослужителем.

Другие кандидаты — 67-летний Алиреза Арафи, доверенное лицо погибшего лидера и второй зампредседателя Ассамблеи экспертов, а также радикальный шиитский священнослужитель Мохаммад Мехди Мирбагери.

Обострение конфликта

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первые 12 часов ВС США нанесли почти 900 ударов по объектам в Иране. В ответ КСИР объявил о начале наступательной операции против США и Израиля. Иран уже атаковал военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил Ирану ударом «невиданной прежде силы», если Тегеран продолжит атаки. В своем обращении он заявил, что бомбардировки будут продолжаться всю неделю или «столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке».

МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран, назвав его безответственным шагом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя также раскритиковал действия Вашингтона и Тель-Авива

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.