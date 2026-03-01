Женщина погибла в ходе атаки ВСУ в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мирная жительница приграничного села не смогла пережить налет вражеской техники на транспортное средство.

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района», — написал он.

Богомаз выразил глубокие соболезнования родственникам погибшей женщины и заверил, что власти окажут пострадавшей семье всю необходимую материальную поддержку в кратчайшие сроки.

В этот же день агрессивные действия с применением беспилотников фиксировались и в других приграничных субъектах России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о ранении двух человек. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать в центральную районную больницу Шебекино, в то время как местная жительница, получившая травмы при детонации дрона, смогла добраться до медиков самостоятельно.

Ситуация в приграничье остается напряженной из-за регулярных попыток ВСУ использовать роботизированные комплексы для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и населению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.