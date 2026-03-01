«Неугомонный человек»: Волочкова вернулась к тренировкам вопреки запретам медиков

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; Instagram*/volochkova_art; 5-tv.ru

Знаменитая балерина пренебрегла рекомендациями хирургов ради сохранения профессиональной формы.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова возобновила интенсивные физические нагрузки в спортивном зале сразу после возвращения в Россию из немецкой клинике. Об этом балерина рассказала в Instagram*.

Бывшая солистка Большого театра перенесла хирургическое вмешательство на ноге в немецком медицинском центре St. Marien-Hospital. Специалисты из Германии настаивали на строгом соблюдении реабилитационного режима, который должен был продлиться не менее полутора месяцев. Однако артистка приняла решение сократить восстановительный период вдвое и приступила к упражнениям уже через три недели после операции.

«Вопреки запретам немецких профессоров… опять расстелила коврик и занималась. Если я неугомонный человек с детства, чувство дисциплины и профессионализма зашкаливает — что я могу поделать?» — обратилась к поклонникам артистка.

Звезда сцены не стала скрывать своего возвращения к активному образу жизни и продемонстрировала поклонникам видеозапись процесса тренировки. На опубликованных кадрах видно, как Анастасия выполняет комплексы упражнений для ног на специальном коврике.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.