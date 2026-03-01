В Иране назначили временное руководство после гибели Хаменеи

Фото: Reuters/Majid Asgaripour/WANA

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политическая система Исламской Республики переходит на чрезвычайный режим управления из-за потери национального лидера.

В Иране сформирован специальный совет для временного исполнения полномочий верховного лидера до момента определения преемника Али Хаменеи. Об этом сообщил председатель парламента государства.

Согласно официальным данным, экстренные меры приняты в соответствии со статьей 111 конституции страны, которая регламентирует порядок передачи власти в случае смерти действующего руководителя.

«Согласно статье 111 конституции Ирана, в случае гибели верховного лидера совет экспертов должен в кратчайшее время избрать нового верховного лидера. Сегодня будет собран совет экспертов и начнет работу», — подчеркнул спикер законодательного органа в эфире телеканала Al Alam.

Ожидается, что процесс стабилизации государственных институтов начнется незамедлительно.

Ранее государственное телевидение IRIB официально подтвердило информацию о смерти Али Хаменеи. В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции уточнили, что лидер государства был убит ранним утром 28 февраля. На фоне трагедии президент Масуд Пезешкиан пообещал, что данное преступление не останется без жесткого ответа со стороны Тегерана.

Известно, что гибель политика произошла в разгар масштабной военной операции, начатой США и Израилем против иранских объектов. В ходе авиаударов пострадала гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе, где количество жертв среди детей достигло 148 человек. В качестве ответной меры Иран уже атаковал американские военные базы в ближневосточном регионе с помощью беспилотников и ракетных залпов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.