Число погибших при атаке на школу для девочек в Иране выросло до 148

Фото, видео: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще 95 человек получили ранения.

Количество погибших учеников школы в иранском Минабе возросло до 148 человек, еще 95 человек пострадали. Об этом сообщили местные СМИ.

Ранее Министерство образования Ирана сообщило, что в результате попаданий ракет в здания трех школ в разных районах страны погибли почти 90 подростков.

Одним из самых смертоносных ударов, нанесенных израильско-американскими силами, стал обстрел школы «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб провинции Хормозган на юге страны. Там обучались девочки младших классов. В результате удара школа была полностью разрушена.

Утром 28 февраля Израиль объявил о начале операции «Щит Иегуды» и нанес серию ударов по территории исламской республики. Позже президент США Дональд Трамп заявил о старте операции Вооруженных силы США «Эпичный гнев».

В ответ иранский Корпус стражей исламской революции обстрелял Израиль и американские военные базы ракетами, а утром 1 марта начал «самую мощную в истории» атаку на силы Тель-Авива и Вашингтона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.