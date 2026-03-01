КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе

Иран начал масштабную наступательную операцию против США и Израиля

Несколько взрывов прогремело в Кувейте и ОАЭ.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе, сообщает Al Hadath. Несколько взрывов прогремело в Кувейте и ОАЭ, сообщил телеканал Al Mayadeen.

Иран нанес удары более чем по 20 базам США в регионе, зданию командования армии Израиля и оборонному комплексу в Тель-Авиве, следует из заявления КСИР.

Сирены воздушной тревоги звучат в Аммане и других городах Иордании, сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее в организации элитных иранских военных отметили, что наступление будет направлено на оккупированные противником территории, а также американские базы.

Как выразились представители Корпуса, «рука мести иранского народа» не позволит убийцам верховного лидера Али Хаменеи уйти безнаказанными. Аятолла погиб рано утром 28 февраля в результате авиаудара по его резиденции.

Эскалация конфликта в Иране началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеране и других городах исламской республики. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вооруженные силы еврейского государства (ЦАХАЛ) нанесли превентивные удары по иранским объектам.

