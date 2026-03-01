Фото: Reuters/US Navy

Обострение военного конфликта между странами привело к резкому изменению ситуации на Ближнем Востоке.

Утром 28 февраля иранские города содрогнулись от взрывов — Израиль совместно с США нанесли удар по исламской республике. В ответ Тегеран атаковал американские базы в регионе и запустил ракеты по израильской территории.

После этого Израиль приступил к выполнению операции «Щит Иегуды», в рамках которой были нанесены превентивные удары по ряду иранских объектов с целью устранения угрозы еврейскому государству.

Главное об ударах США и Израиля по Ирану и ответных атаках Тегерана за прошедшую ночь:

Смерть лидера Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит, это подтвердило государственное телевидение республики. Он погиб в субботу утром в результате авиаудара по его резиденции.

Правительство Ирана объявило 40-дневный траур и нерабочую неделю после гибели верховного лидера. Гибель Хаменеи не останется без ответа, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Черный «флаг траура» подняли над Мечетью имама Резы в Мешхеде, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР)

В Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура, сообщило агентство IRNA.

В КСИР заявили о начале «самой ожесточенной наступательной операции» в истории Ирана против США и Израиля. Операция будет направлена против «оккупированных территорий и баз американских террористов».

Пострадавшие от атаки люди

Восемь человек получили ранения в результате падения обломков ракет в Катаре. Один из них находится в критическом состоянии. Позднее телеканал CNN со ссылкой на скорую помощь Израиля сообщил об увеличении числа пострадавших в результате ударов Ирана до 121.

Шестнадцать человек пострадали в Катаре от обломков ракет. В Дубае после ударов пострадали 4 сотрудника аэропорта.

Пострадавшие объекты

Аэропорт Дубая был поврежден при атаке Ирана, сообщали израильские СМИ. Сообщается о сильном задымлении в здании, люди покидали помещение. Четыре человека пострадали в результате иранского удара по воздушной гавани.

Башня-парус в Дубае «Бурдж-эль-Араб» также получила повреждения при атаке Ирана.

На подземную парковку сотрудники многих отелей эвакуировали гостей.

В Бахрейне произошла атака здания иранским беспилотником. В том месте находились американские военные командиры. Доха, столица Катара, также оказалась под огнем.

Международный аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб, жертв нет, сообщили в местном МВД.

Иранский портовый город Бушер подвергся ракетной атаке.

Заявления постпреда Ирана в ООН

Иранский постоянный представитель при ООН Амир Саид Иравани назвал удары Израиля и США военным преступлением и нарушением прав человечества.

Дипломат назвал происходящее масштабной войной, в которой Иран предпринимает оборонительные меры исключительно в рамках международных норм.

Тегеран рассчитывает на полную поддержку международной общественности, включая признание ответственности американской и израильской сторон за разрушения и выплату компенсаций.

Также Иравани поблагодарил Россию, Китай и Пакистан за принципиальную позицию и осуждение ударов по Ирану. Он также напомнил о важности соблюдения международного права всеми государствами мира.

Отражение иранских ударов

Министерство обороны Катара объявило об уничтожении 18 баллистических ракет, выпущенных в сторону эмирата из Ирана. Взрывы слышны на американских военных базах в Дохе.

Армия Израиля заявила, что ПВО страны «негерметична» на фоне очередных пусков ракет из Ирана. Также ЦАХАЛ начала новую волну ударов по Ирану, целями названы баллистические ракеты и системы ПВО. В Иране вновь гремят взрывы.

Армия Израиля сообщила о завершении очередной серии авиаударов по территории Ирана. По данным военных, было атаковано более 30 целей.

ОАЭ поддержат застрявших в стране туристов

Власти ОАЭ объявили, что государство полностью покроет расходы на размещение и обеспечение пострадавших и застрявших путешественников, гарантируя предоставление базовых услуг на период операционных корректировок.

Власти Дубая и Абу-Даби призывают сохранять спокойствие, но усиливают меры безопасности.

Среди мер: перенаправление части рейсов между аэропортами, ускоренное перепланирование расписания, усиленная координация в терминалах для предотвращения скопления пассажиров. Власти заявляют, что принимают все необходимые шаги для обеспечения бесперебойной работы авиационной системы и поддержки пассажиров.

