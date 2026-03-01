Стало известно, кто будет руководить Ираном после гибели Али Хаменеи

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office

Также был назначен на должность новый главнокомандующий КСИР

Согласно конституции Ирана, после смерти верховного лидера государство будет временно возглавлять Совет, состоящий из трех лиц: президента, главы судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции. Об этом пишет агентство IRNA.

Данный орган будет управлять Ираном до тех пор, пока не будет избран новый верховный лидер. Его будет выбирать совет экспертов — выборный орган из 88 представителей духовенства. Процедура будет запущена в ближайшее время.

В случае отсутствия согласия по поводу кандидатуры, окончательное слово остается за Советом стражей конституции — он контролирует соответствие законов исламским нормам.

Кроме того, Clash Report сообщили о назначении бригадного генерала Ахмада Вахиди новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана — элитного формирования в структуре вооруженных сил Ирана.

«Генерал Ахмад Вахиди был назначен новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции Ирана», — говорится в сообщении.

О смерти Али Хаменеи сообщило государственное телевидение. Аятолла погиб рано утром 28 февраля в результате авиаудара по его резиденции. Также подтверждена гибель четырех членов его семьи —дочери, зятя, внука, а также одной из его невесток.

Атаки произошли на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Израильская армия (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла авиаудары по иранским объектам, что министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал как «превентивные» меры безопасности. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране. В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Ранее 5-tv.ru писал, что местные жители в Багдаде собрались штурмовать посольство США. После гибели Али Хаменеи ситуация в исламском мире накаляется.

