Ведущая заплакала, когда объявила о смерти аятоллы Али Хаменеи в эфире ТВ

Фото: www.globallookpress.com/Shadati

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Верховный лидер страны был убит утром 28 февраля в результате авиаудара по его резиденции.

Ведущая иранского государственного телевидения заплакала, когда объявляла о смерти верховного лидера страны Али Хаменеи. Этот эмоциональный момент попал в эфир.

«Трамп (президент США — Прим. ред.) заплатит такую цену, какой не платил ни один американский президент за все время! Месть грядет!» — сказала ведущая в эфире.

Отмечалось, что Хаменеи был убит «мученической смертью» США и Израилем рано утром 28 февраля в результате авиаудара по его резиденции. Также подтверждена гибель четырех членов его семьи —дочери, зятя, внука, а также одной из его невесток.

Эта атаки произошли на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Израильская армия (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла авиаудары по иранским объектам, что министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал как «превентивные» меры безопасности. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране. В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о подготовке «самой мощной наступательной операции» в истории Ирана. Иранский народ не оставит безнаказанными убийц верховного лидера страны Али Хаменеи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.