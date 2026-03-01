В КСИР заявили о подготовке «самой мощной наступательной операции» в истории Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

Иранский народ не оставит безнаказанными убийц верховного лидера страны Али Хаменеи.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о подготовке «самой мощной наступательной операции» в истории Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Операция будет направлена против «оккупированных территорий и баз американских террористов» и начнется уже «в ближайшие минуты». В КСИР отметили, что иранский народ не оставит безнаказанными убийц верховного лидера страны Али Хаменеи.

Ранее стало известно аятолла погиб рано утром 28 февраля в результате авиаудара по его резиденции. Об этом сообщило местное гостелевидение. Также подтверждена гибель четырех членов семьи верховного лидера Ирана — его дочери, зятя, внука, а также одной из его невесток.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Ирана объявило 40 дней траура из-за смерти Али Хаменеи.

