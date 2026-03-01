В Иране пообещали ответить на убийство верховного лидера Али Хаменеи

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office

В офисе президента республики и всей стране скорбят из-за утраты.

Гибель верховного лидера Ирана не останется без ответа. Об этом заявили в офисе президента республики Масуда Пезешкиана.

По словам главы государства, Тегеран намерен дать жесткую реакцию на произошедшее. Он подчеркнул, что подобные действия против руководства республики не могут остаться без последствий. Президент также выразил уверенность, что страна сумеет достойно ответить на угрозы и сохранить устойчивость.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте.