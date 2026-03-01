В Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Али Хаменеи

Фото, видео: Reuters/Wana News Agency; 5-tv.ru

Насчет самого верховного лидера Исламской Республики есть много противоречивой информации.

В Иране подтвердили гибель четырех членов семьи верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщило агентство Fars.

Среди жертв числятся дочь, зять, внук Хаменеи, а также одна из его невесток. Ранее была информация, что зять и невестка верховного лидера Ирана погибли при ракетных атаках на Тегеран.

Кроме того, есть много противоречивой информации насчет самого Хаменеи. Израильские СМИ утверждают, что аятолла якобы погиб во время атаки на резиденцию. Однако иранская пресса опровергает эту информацию.

Так, в сообщении новостного агентства Tasnim утверждается, что Хаменеи продолжает активно руководить действиями Ирана в условиях растущего военного напряжения. Агентство также отметило, что он лично контролирует ход боевых действий и принимает меры для защиты страны от внешних угроз.

Эта атаки произошли на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Израильская армия (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла авиаудары по иранским объектам, что министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал как «превентивные» меры безопасности. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране. В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

