Больше никаких непонятных слов: в России запретили вывески на иностранном языке

Поправки коснулись еще одного российского закона.

В России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, указателях и информационных табличках. Это следует из закона «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Текст документа был опубликован 26 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Поправки устанавливают новые требования к информации. Теперь на иностранном языке без перевода на русский можно оставить вывески и слова, которые зарегистрированы в качестве товарного знака или знаками обслуживания, то есть брендами, а также фирменными наименованиями.

Кроме того, поправки коснулись закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Теперь названия объектов капитального строительства и малоэтажных жилых комплексов, которые застройщики используют в рекламе, должны выполняться только на русском языке. Это требование не затрагивает объекты, введенные в эксплуатацию до вступления закона в силу.

Также с 1 марта в России вводятся новые правила использования дачных участков. Будет установлен единый подход к определению и изменению видов разрешенного использования земли — учитываться будут территориальные особенности. Это позволит не только упростить и ускорить процедуру уточнения назначения земельных участков, но и в некоторых случаях сократит процесс до простого уведомления, без прохождения длительных согласований.

