В Иране назвали атаку США и Израиля военным преступлением

Фото: Reuters/Tomer Appelbaum

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тегеран поблагодарил Россию, Китай и Пакистан за принципиальную позицию и осуждение ударов по исламской республике.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал удары США и Израиля военным преступлением и преступлением против человечности.

По его мнению, это полномасштабная война, и Иран в ней защищается в рамках международных норм. По словам Иравани, США шаблонно искажают факты и опираются на дезинформацию в попытках оправдать неприкрытую агрессию против иранского государства.

«Республика Иран неоднократно подтверждала свою приверженность дипломатии и переговорам, однако она никогда не поддастся давлению, принуждению или силе», — добавил дипломат, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном в связи с ударами США и Израиля по исламской республике.

По словам политика, иранские военнослужащие используют все необходимые средства для защиты от американо-израильской агрессии. Страна продолжит решительно и без колебаний пользоваться правом на самооборону до прекращения атаки, подчеркнул постпред.

Тегеран рассчитывает, что Совбез ООН не только осудит данную военную операцию, но также признает США и Израиль ответственными за нанесенный ущерб и обяжет выплатить полную компенсацию республике.

В свою очередь, Иравани выразил признательность России, Китаю и Пакистану за принципиальную позицию и осуждение ударов по Ирану.

Атака США и Израиля на Иран

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом и неспровоцированным актом вооруженной агрессии в нарушение устава ООН и международного права. Он обратил внимание, что Тель-Авив и Вашингтон применили силу в разгар переговоров по иранской ядерной программе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.