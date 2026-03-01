При атаке на аэропорт Абу-Даби пострадали семь человек, один погиб
Фото, видео: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Walter G. Allgöwer; 5-tv.ru
Нанесен ущерб одному из терминалов.
По меньшей мере один человек погиб и семеро пострадали в результате инцидента в воздушной гавани Абу-Даби, сообщает оператор аэропортов эмирата.
«Управление аэропортов Абу-Даби подтвердило инцидент в международном аэропорту Зейд, который привел к гибели одного гражданина страны Азии и ранению семерых человек», — говорится в заявлении.
Также известно, что нанесен ущерб одному из терминалов. Ранее в сети публиковали кадры с пострадавшими.
Несколько часов назад международный аэропорт Дубая в ОАЭ подвергся нападению со стороны Ирана. Были зафиксированы разрушения. В аэропорту была объявлена эвакуация.
На кадрах, опубликованных в сети, можно было увидеть сильное задымление в здании. Сотни пассажиров в спешке бежали к выходам из аэропорта, некоторые бросали чемоданы прямо в залах.
Стоит отметить, что международные аэропорты Дубая временно прекращают работу до особого распоряжения из-за обострения боевых действий между Израилем, США и Ираном. Об этом сообщили в официальном заявлении оператора воздушных гаваней Dubai Airports.
