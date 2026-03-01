Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В здании сильное задымление.

Международный аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана. Об этом сообщил израильский портал Ynet в Telegram-канале.

«Атака на аэропорт Дубая», — говорится в сообщении.

На кадрах, показанных иранскими СМИ, можно увидеть сильное задымление в здании, люди спешно покидают помещение.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке после того, как Иран стал наносить удары по израильской территории и объектам США в ответ на атаки 28 февраля. Иран, в частности, нанес удары по американской авиабазе в Абу-Даби и гражданским объектам. Взрывы фиксировались также в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.