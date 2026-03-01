Какао, биоэкопоселения и энергетика: новые возможности нацпроекта «Биоэкономика»

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее биотехнологии жили внутри аграрного проекта, но в последнее время потенциал был отмечен в других направлениях научных разработок.

Это какао. Если быть точным — Theobroma cacao. В переводе с греческого — пища богов. Так учёные назвали дерево за уникальные свойства его плодов. В России не растёт. И не будет. Но российские учёные придумали, как сделать русское какао. Точнее какао-масло. Ведь это основа шоколада, косметики, сотен фармацевтических препаратов.

Первые образцы представили на Форуме будущих технологий в Москве президенту. Министр промышленности и торговли пообещал к концу года накормить шоколадом из российского какао-масла, а к концу следующего года полностью импортозаместить данный ингредиент. Как? С помощью биотехнологий.

Шесть лет учёные бились и научили микроорганизмы, а точнее дрожжи, которые обычно применяют в кисломолочке, синтезировать жиры с нужными характеристиками. Таять во рту, а не в руках — буквально. Это не фокус. Это новая отрасль.

Биоэкономика. С этого года нацпроект. Самый молодой из 20-ти. Утверждён был 31 декабря. Буквально в последний день прошлого года. Оцените значимость. До этого биотехнологии жили внутри аграрного нацпроекта: мол, сельское хозяйство, понятно. Но за это время увидели потенциал. Не просто «удобрения и корма» — это и фармацевтика, и энергетика, и много ещё чего. Важно уже сейчас поддержать. Не упустить.

«Регулирование должно поддерживать, стимулировать создание и быстрое внедрение инноваций, но при этом гарантировать человеку, обществу безопасность и качество продукции. Подчеркну, это касается всех направлений — от биополимеров для упаковки товаров до искусственно выращенных органов и тканей. Всё важно. Важно с самого начала установить чёткие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных», — подчеркнул Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Три главные задачи нацпроекта: наука, производство, рынки. За науку отвечает Курчатовский институт. И это не случайность. Курчатовский — это, в представлении большинства, атом, бомба, реактор. Всё правильно. Но там давно и это важно занимаются природоподобными технологиями. Теми, где граница между живым и неживым, между биологией и физикой стирается намеренно.

В августе 2024 года на базе Курчатовского был создан Научно-технологический центр биоэкономики и биотехнологий. На форуме глава Курчатовского института представил проект биоэкопоселений, автономных, на тысячу жителей. Такие можно хоть в тайге, хоть в тундре, хоть в горах построить. Всё электричество и тепло от ядерной мини-батарейки. Всё остальное — из природы. Без отходов.

«Вот эта штука обеспечивает полностью замкнутый цикл жизни, потому что она позволяет условно выращивать деревья, обрабатывать сельское хозяйство, отходы, превращая их в энергию, в биотопливо, в удобрения и дальше в живые товары», — сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук Путину в ходе осмотра выставки.