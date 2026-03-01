В Москве стартовал чемпионат России по художественной гимнастике

Фото, видео: Дарья Исаева, "Спорт-Экспресс"; 5-tv.ru

Среди лидеров соревнований воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой.

Москва снова — столица красоты и грации. Стартовал чемпионат России по художественной гимнастике, созданному и любимому в России виду спорта. Более пятисот спортсменок в групповых упражнениях и личном первенстве сражаются за право называться лучшими в стране.

Но в этом году у турнира особая нота. Мировая гимнастика постепенно открывает двери для российских спортсменок: нейтральный статус уже получили сотни наших атлеток, и каждый выход на ковер теперь это не только борьба за медаль, но и заявка на возвращение на большую мировую арену.

Так что на кону российского первенства — отбор на майский чемпионат Европы в Болгарии и другие международные старты. В центре внимания воспитанницы академии «Небесная грация» Алины Кабаевой. За каждым их движением та самая школа, те самые глаза, горящие так, как умеют гореть только у тех, кого растили с любовью к этому виду спорта. Первые выступления увидел Антон Золотницкий.

На ковер они не выходят — скорее, выпархивают. Черное оперение, лебединая грация. Молодая команда вчерашних юниорок добивается триумфа на чемпионате России.

Воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой доказывают: даже на самом высоком уровне можно удивить. Два дня подряд они упорно делали дерзкую заявку на успех, чтобы в итоге добиться заветного золота в групповых упражнениях Чемпионата России по художественной гимнастике.

Взойти на этот пьедестал — заветная мечта каждой гимнастки. Юные воспитанницы «Небесной грации» сделали это с первой попытки. Но не потому что «новичкам везет». Дело тут совсем не в удаче.

Их победу даже экспертам предсказать было трудно. Для команды это дебют на взрослых стартах. Но за спиной — колоссальная поддержка. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева помогала советами во время тренировок.

«Не останавливайтесь! Сделали ошибку, и пошли дальше, дальше, дальше…» — наставляет Кабаева.

И, конечно, заряжала мотивацией в «дни икс». Два дня подряд Алина Кабаева рядом со своими воспитанницами.

«Все, что нужно, то и делаем! На все 100%! Что готовили, то и покажите», — рекомендует она воспитанницам перед соревнованиями.

Даже после награждения команда чемпионок, кажется, не до конца верит в свою победу. Зато точно знает, кого благодарить.

«Для нас очень важна поддержка Алины Маратовны, так как мы новая команда, недавно только собранная, и какие-то ее советы из личного пути в художественной гимнастике нам помогают», — делится чемпионка России по художественной гимнастике, воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой Алина Прощалыкина.

«Очень ценно, что она подключается к нам, когда не может прийти в зал, онлайн. Разбирает с нами ошибки и корректирует нас. Очень приятно спасибо ей большое за это!» — отметила чемпионка России по художественной гимнастике, воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Злата Ремчукова.

В разговоре с «Известиями» Алина Кабаева признается — на Чемпионате России много достойных, опытных команд. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода. Тем тяжелее и ценнее победа юных дарований «Небесной грации».

«Что касается нашей команды. Я тоже очень довольна. Это молодая команда, потому что сейчас у нас девочки пришли из юниорок, перешли в сеньорки и буквально всего месяц они вместе работают. Хотя команда, как мы знаем, Москвы и Санкт-Петербурга уже давно сработались, уже, наверное, год или полтора, может быть два вместе. Поэтому это молодая команда. Я очень рада за них, что они выступили достойно. Есть, конечно, к чему стремиться, но будем работать дальше. И поздравляю свою команду и тренерский состав. Молодцы девчонки», — прокомментировала Олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации «Небесная Грация» Алина Кабаева.

Чемпионат России для каждой гимнастки — праздник. В том числе и потому, что здесь можно вот так подойти к своему кумиру, услышать совет, попросить автограф.

«Автограф Алины Маратовны для нас важен, потому что он мотивирует нас тренироваться и дальше покорять высоты», — рассказала участница команды Калининградской области Мария Осипчук.

Мотивации теперь у всех соперниц прибавилось. Дебютантки «Небесной грации» задают новую планку. Несмотря на все трудности.

«Две гимнастки у нас из личной программы пришли к нам после Нового Года. И физически это было непросто. Тем девочками, которые уже были в составе, им также было нелегко, потому что это новые виды, это мастерская программа, это намного больше бросков, элементов», — сказала тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Анна Усцова.

Уже второй год Чемпионат России проходит по новым правилам. В них артистизм ценится так же высоко, как и отточенность исполнения. Каждое движение — не просто технический элемент, но и художественное высказывание. Это вызов для всех спортсменок.

«Изменились очень сильно подходы, и сами композиции изменились. Сейчас хочется увидеть историю, хочется увидеть смысл, хочется увидеть образ. И над этим как раз и работают сейчас все тренеры и гимнастки», — добавляет хореограф-постановщик, заслуженный тренер России Ирина Зеновка.

После групповичек на ковер выйдут личницы. Действующая чемпионка и воспитанница Академии «Небесная грация» Мария Борисова постарается отстоять титул. Пример уже задан — теми, кто доказал: даже в спорте высших достижений нет ничего невозможного.

