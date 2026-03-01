Фото, видео: www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk; 5-tv.ru

Президент Украины оказался на четвертом месте в рейтинге доверия.

В Европе действительно много у кого есть физически ядерное оружие — от Бельгии до Турции, но это опять же чужое — американское. Это важно учитывать. Как и учитывать адреса хранилищ. Точных цифр уже давно никто публично не озвучивал. Считается, что у нас вроде как чуть побольше, у американцев чуть поменьше. Но эти «абсолютные» цифры не так уж и важны, потому что в случае чего все боезаряды все равно не успеют развернуть, ведь того, что есть на дежурстве, хватит с лихвой для уничтожения планеты. Вот так.

Никто до этого, конечно, не хочет доводить, и этот естественный страх перед неизбежным — последний сдерживающий механизм для тех, кто готов рискнуть будущим человечества. Как это работает, Владимир Путин сформулировал крылатой фразой еще в 2018-м.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», — говорил президент России.

Надо понимать, что лично Зеленский и его приближенные ничем, в общем-то, не рискуют. Благодаря Советскому Союзу, как бы ему это ни нравилось. Эти ненавистные коммунисты понастроили по всей Украине укрытия во время Холодной войны.

Зеленский тут провел видеоэкскурсию по своему бункеру. Не то чтобы это большой секрет, профильные исследователи уже давно все раскопали — проект «ЧеЗэ-417». Его разрабатывали московские инженеры еще в 50-е годы, параллельно со строительством киевского метрополитена — потому и стены бункера Зеленского круглые, как в метро.

Укрытие на глубине 93 метров под землей. Сверху бетонный бронеколпак. Рассчитан на ядерный удар. По форме — два круглых тоннеля. По сути, мини-комплекс под правительственным кварталом на Банковой улице. Зеленский говорит, что два года жил здесь. Вставал в четыре утра. Пил много кофе. Говорил с Байденом. Спускался в метро за цветами — метро, правда, в тот момент было закрыто. Ну ладно. Ну приврал. Попытка показать, как «он страдал» за Украину. Как-то надо держаться на плаву.

По последним опросам, Зеленский уже на четвертом месте в рейтинге доверия. После бывшего генерала Залужного, боксера Усика и нынешнего главы офиса президента Буданова*.

И вот откуда из бункера Зеленский умудрился подгадить сразу двум своим соседям, которые до этого помогали украинцам. С 27 января перекрыт транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» — в сторону Венгрии и Словакии. Уже получается месяц назад. Венгрия в ответ остановила поставки дизельного топлива на Украину. Глава МИД Петер Сийярто назвал действия Украины политическим шантажом накануне выборов в Венгрии.

Инфраструктура как поле боя — не метафора, а рабочий инструмент Киева. Не в первый раз. Владимир Путин на коллегии ФСБ предупредил: есть информация о готовящихся подрывах газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Почему сейчас? Да потому же, почему прорабатывают ядерную провокацию.

«Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажем, достигнуто на этом переговорном треке», — отмечал Владимир Путин на коллегии ФСБ.

Президент поставил контрразведке несколько задач, одна из них — усилить противодействие диверсиям на территории страны. Противник, по словам Путина, делает ставку на индивидуальный и массовый террор, не сумев нанести России стратегическое поражение. Под прицелом: высокопоставленные сотрудники Минобороны и ОПК, представители власти, лидеры общественного мнения, журналисты, волонтеры. Враг не церемонится.

