Игры на грани фола: Европа готова передать Украине компоненты ядерной бомбы

Запад готов на самую серьезную провокацию, но у Москвы есть шанс это остановить.

Важно понимать: президент Трамп начал большую военную операцию без одобрения Конгресса, хотя это не по закону. И вопреки его собственному образу «миротворца». Простые американцы тоже скорее против операции на Ближнем Востоке. Так что Трампу нужна только победа, иначе… Впрочем, независимо от исхода, скорее всего, Трамп станет ещё напористее. Если получится покорить Иран, Белый дом решит, что может всё. И кто его остановит? Если не получится — агрессия тем более возрастёт. Для компенсации. Так это работает.

Ближний Восток входит в новую турбулентность, которая отзовётся широко. По всему миру.

Даже Европа поняла, что пахнет жареным, и демонстративно отстранилась от своего главного союзника по НАТО. Франция, Германия и Британия выступили с единым заявлением: мол, мы в этом не участвуем. И вообще лучше вернуться за стол переговоров.

Кому? Трамп же сказал, что добивается смены власти в Тегеране!

Официальный Брюссель ещё более аморфную позицию занял, в духе «ай-яй-яй, как нехорошо получается». Все же понимают, почему на самом деле Трамп начал операцию именно сейчас?

Промежуточные выборы в Конгресс — через девять месяцев. Рейтинги Трампа — 41%. Республиканцы рискуют потерять большинство в обеих палатах. А так… может, что и выгорит, а может, и нет.

Пока из более или менее заметных игроков только Канада однозначно поддержала действия своего североамериканского соседа, сделав вид, что верит в официальную версию про угрозы континенту со стороны Ирана. Канада поддержала и… как ни странно — Украина.

Владимир Зеленский назвал справедливым то, что американо-израильские силы бомбят Иран, потому что он это заслужил. Ещё раз: Зеленский поддержал удары США по Ирану за то, что тот не прекращал собственную ядерную программу. Причём Иран никогда не заикался о создании бомбы, а упирал на развитие мирного атома.

По этой логике Америка должна обрушить всю свою мощь не на Иран, а на Украину. 24 февраля этого года Служба внешней разведки распространила предупреждение о том, что Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой. Указан даже конкретный тип устройства — от французской баллистической ракеты.

Запад готов на самую серьёзную провокацию, лишь бы не допустить победы России, — об этом предупредил президент на встрече с контрразведчиками.

«Не получается нанести России стратегическое поражение, ну никак не получается, а так хочется. Жить без этого не могут — или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Ищут любой способ — любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют. Вот уже в СМИ пошло, наверное: их попытки — или намерения — использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», — подчеркнул Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Вот один из вариантов развития событий. Готовая бомба или её компоненты переданы Украине. И Министерство обороны вместе с разведкой устанавливают примерный район хранения этого объекта — это уже повод для превентивных мер по нейтрализации опасности. Следуют удары по складам и транспортным артериям. Надо быть уверенным, что данное оружие не будет применено в принципе, а значит, должен быть «зачищен» весь потенциальный квадрат. Но это лишь начало.

Есть же приказ № 991 от ноября 2024 года — обновлённая ядерная доктрина, в которой прописано, что наличие у противника ядерного оружия и средств его доставки — это однозначная военная опасность для России. В доктрине прописано, что агрессия против Российской Федерации со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. В доктрине указано, что агрессия любого государства из состава военной коалиции рассматривается как агрессия всей этой коалиции в целом.

Предположим дальше. Мы фиксируем запуск из какого-то Украины чего-то, что может быть носителем этого устройства. Самолёта или ракеты. Мы не знаем наверняка, но мы должны предполагать худшее: что это подготовка к ядерному удару по нам. Армия должна нейтрализовать угрозу — сбить носитель и ударить симметрично. Наиболее вероятным носителем ядерного оружия западного производства могут быть ракеты западного же производства. Storm Shadow и аналоги (SCALP), какие бы сказки ни рассказывали в Киеве, наводятся на цель по западным спутникам и корректируются натовскими военными.

Вы понимаете, что это значит? Генштабу надо будет решить, как эффективнее ликвидировать угрозу. Уничтожить спутники? Или тех, кто по ним наводит ракеты? Центр НАТО, координирующий помощь Украине, расположен в Висбадене, в Германии. Приказы идут из штаб-квартиры в Монсе. Это Бельгия. Логистические хабы и передовые командования в Польше и Румынии. Будем гадать? Или надо накрывать всех, чтоб наверняка?

На самом деле неважно: атака на любой объект НАТО запускает статью 5, превращая конфликт в глобальный. Тут уже Альянс будет обязан запустить свои протоколы и механизмы.

У нас есть шанс это остановить. Павел Кузнецов о том, что и как надо сделать.

Ядерные ракеты на Украине. Что это — неудачная шутка агрессивных европейцев или осознанный шаг к апокалипсису?

Незалежные игры в старых пусковых шахтах так и остались бы чем-то музейным и пыльным, если бы не официальное сообщение нашей СВР на этой неделе. По данным разведки, Франция и Британия тайно разрабатывают планы по отправке ядерного оружия или его компонентов Киеву. И пытаются вовлечь в эту немыслимую затею Германию. Зеленский в ответ на вопрос о европейских планах лишь сокрушается, мол, где вы были раньше.

«На Украине нет ядерного оружия, к сожалению, вы знаете все обстоятельства, когда на Украине было это оружие и когда не стало», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вариантов развития ядерных событий несколько. Во-первых, Лондон и Париж не прочь скрытно передать Киеву уже готовую французскую термоядерную боеголовку TN75.

«Боеголовка может нести от шести до десяти блоков. Мощность официально заявлена на 150 килотонн каждого блока. Чтобы было понятно, что такое 150 килотонн, то это семь Хиросим», — прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.

Правда, есть одно, но. Этой боеголовкой оснащали лишь баллистические ракеты М51 французских подводных лодок. А у Украины, понятно, никаких подлодок нет. Соответственно, в теории европейцам или украинцам надо бы подыскать другие платформы для запуска. Например, американские или британские ракеты.

«Это сложная конструкция, конструкция, которая должна обеспечивать подрыв этой боеголовки. Поэтому просто так установить куда попало невозможно», — рассказал заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По данным нашей разведки, Франция и Великобритания также рассматривают к отправке на Украину, если не готовые боеголовки, то комплектующие к ним, оборудование и технологии. Ну, то есть, запчасти, чтобы украинцы сами всё собрали. Ну, или сделали грязную бомбу. Такую — самую простую, которая особо ничего не разрушит, но заразит территорию. Что делать Москве в таком случае?

«Россия не сможет отступить. И под удар, по сути, попадут те страны, которые объявили о намерении поставить ядерное оружие стране, воюющей с ядерной державой», — прокомментировал бывший капитан армии Франции Бертран Шоллер.

И прежде российским ракетам до европейских столиц лететь было считанные минуты. А теперь у нас есть «Орешник». В Киеве он будет через шесть минут. Ударная волна сметет почти все здания в радиусе шести — восьми километров. До Берлина десять минут — в радиусе 15 километров разрушены 50–80% зданий. В Париже «Орешник» через 15-ть — огненный шторм: тысячи отдельных пожаров сливаются в один мега-пожар. Ещё минута и накроет Лондон.

Раньше — Запад сдерживал страх. Их пропагандистские фильмы времен Холодной войны рисовали апокалипсис от одного неосторожного шага.

«Они могут уничтожить 45% нашего населения за один удар», — заявлял когда-то венгерско-американский физик-теоретик Доктор Юджин Пол Вигнер.

Но сейчас в эту какофонию про необходимость ядерной эскалации значительный вклад вносят, конечно, украинские политики. Именно их руками и устами обществу объясняют, что так надо и это нормально.

«Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание», — отмечает глава фракции «Слуга народа» Украины Давид Арахамия.

А это выступление ещё безбородого Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года. Можно сказать, эти слова стали последней каплей терпения Москвы.

«Украина будет считать, что Будапештский меморандум не работает, и все решения 1994 года подвергнуты сомнению», — заявил тогда президент Украины.

Будапештский меморандум закреплял безъядерный статус Украины. В 1991-м у Киева был третий по мощи атомный арсенал в мире после России и США. Но у Киева не было ни денег на обслуживание. Ни возможности утилизировать старые боеголовки. Президент Кравчук спустя 20 лет честно признал:

«С ядерным оружием, не имея систем — управления, питания, воспроизводства, были бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату».

Редкий случай, когда он абсолютно прав. Зеленский изо всех сил тянется за этой ядерной гранатой. Ему нравится этот образ.

«Пусть они дадут нам ядерное оружие. Верните нам ядерное оружие. Предоставьте нам ракетные системы. Разместите свои армии», — призывает президент Украины Владимир Зеленский.

Что бывает с оружием, которое клянчит и получает Зеленский мы уже знаем. Как только он получал дальнобойные ракеты — их используют не на поле боя. А для попыток удара по мирным городам. Так было с американскими HIMARS, ATACMS, и британскими Storm Shadow.

«Как крысы, загнанные в угол, даже если их мало, начинают бросаться и кусать на много превосходящего их, так сказать, субъекта, их драки. Он может вот из „не доставайся же ты никому“, вот знаете, вот так выстрелить», — поясняет доктор исторических наук Наталья Нарочницкая.

Очевидно: ядерное оружие нужно Украине не для хранения, не для сдерживания. Это такое же средство террора. А Европа поддерживает.

«Все дело в том, что в Европе есть лидеры, которые настаивают, чтобы Украина продолжала воевать и не уступала требованиям России», — добавляет профессор, директор института ядерных исследований американского университета Питер Кузник.

Более того, в ЕС всё больше стран желает заполучить себе атомную бомбу. Канцлер Германии об этом заявлял, поляки периодически о себе напоминают. А теперь вот даже Дания не исключает размещение ядерного оружия на своей территории.

«Я ничего не отвергаю, должна сказать. Сейчас меня беспокоит один вопрос — оборона Европы», — заявляет премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Так десятилетиями выглядела карта Европы. Мы знали где, в каких странах находилось ядерное оружие НАТО. Они знали про нас. Был паритет и приемлемое спокойствие. Понятно, что новые страны, вошедшие в клуб, автоматически станут целью для наших военных. Мы предупреждаем, пытаемся отвести стрелки часов судного дня от полуночи. Но в ЕС будто больны войной. Жутко, но теперь уже ядерной.

При этом, всем понятно, что без помощи запада Украина не сможет ни изготовить, ни запустить ядерную ракету. Для этого у Киева нет возможностей. Возможные цели для ударов тоже диктуются из Лондона и Парижа.

«Но это уже открытое вмешательство третьих сторон в наши, в наши отношения с Украиной. И это фактически будет означать начало официальной Третьей мировой войны», — уверен генерал лейтенант запаса, зам. главкома военно-воздушных сил (2003–2008 гг) Айтеч Бижев.

При этом, пока западные лидеры никак не прокомментировали данные российской СВР. И это одно из доказательств того, что разведка сработала четко. В Париже и Лондоне, вероятно, размышляют как на утечку реагировать. Но сигнал со стороны Москвы ясен — мы вас видим и готовы к ответу.

