Иранское агентство опровергло сообщения о гибели Хаменеи

По его данным, верховный лидер Ирана продолжает активно управлять ситуацией на фоне обострения военных действий.

Иранское новостное агентство Tasnim опубликовало заявление, в котором опровергло информацию о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ракетных ударов по Тегерану.

В сообщении агентства утверждается, что Хаменеи продолжает активно руководить действиями Ирана в условиях растущего военного напряжения. Агентство также отметило, что он лично контролирует ход боевых действий и принимает меры для защиты страны от внешних угроз.

Ранее в тот же день 5tv.ru писал, что в результате ударов погибли дочь и зять Хаменеи — Захра Хаддад-Адель и ее супруг, сын верховного лидера.

Атаки, по данным иранских властей, были частью более широкого военного вмешательства, организованного США и Израилем. Израильская армия, как утверждается, нанесла удары по ключевым военным объектам Ирана в столице и других крупных городах страны. Среди затронутых объектов — военные базы в Тегеране, Куму, Тебризе и других городах. Израиль заявил о начале операции «Щит Иегуды», целью которой стало уничтожение иранских ракетных и ядерных объектов.

В ответ на эти действия Иран объявил о начале контрмер и мобилизации своих сил для защиты стратегически важных объектов. Иранские военные сообщили о подготовке масштабных атак против американских и израильских объектов на Ближнем Востоке. В ходе ракетных ударов также пострадали гражданские объекты в таких городах, как Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что удары по Ирану были «превентивными» и направлены на защиту безопасности Израиля от возможных угроз со стороны Ирана. США также подтвердили свою причастность к операциям в регионе, заявив, что их цель — нейтрализация ядерной и ракетной угрозы со стороны Ирана.

