США и Израиль атаковали Иран — последние новости к этому часу
В столице Катара раздались мощные взрывы
Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Военные действия на Ближнем Востоке приобрели новый масштаб с начала обострения 28 февраля.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда в нескольких городах Ирана, включая Тегеран, прогремели мощные взрывы. В ответ Израиль приступил к выполнению операции «Щит Иегуды», в рамках которой были нанесены превентивные удары по ряду иранских объектов. Как сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подготовка к операции велась совместно с США на протяжении нескольких месяцев, и ее цель — нанести максимальный урон иранским военным и ядерным объектам.
Немедленным ответом на действия Израиля стало объявление президента США Дональда Трампа о начале масштабной военной кампании под названием «Эпичный гнев». Операция направлена на уничтожение иранской ядерной и ракетной программы. В рамках этой кампании США также нанесли удары по стратегическим объектам в Иране.
Ответ Ирана не заставил себя долго ждать. В ответ на агрессию, Тегеран заявил о начале военных действий против Израиля и США. Иранские силы атаковали несколько израильских городов и американских военных баз на Ближнем Востоке, что привело к значительному увеличению числа жертв и разрушений.
Израильские СМИ сообщают о ликвидации Хаменеи
Израильские СМИ распространили информацию о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе недавних атак. На данный момент официальных подтверждений этой информации не поступало.
Зять и невестка Хаменеи погибли в Тегеране
Во время ракетных атак на Тегеран погибли зять и невестка Али Хаменеи. Эти удары стали частью масштабных военных операций США и Израиля против Ирана, которые продолжаются с переменным успехом.
Жертвы среди гражданского населения
По данным Иранского Красного Полумесяца, в результате атак США и Израиля в Иране погибли не менее 201 человека, еще 747 получили ранения различной степени тяжести. Большая часть пострадавших — мирные жители.
Российские суда в зоне конфликта
Минтранс России сообщил, что 31 судно под российским флагом находится в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация с безопасностью этих судов продолжает оставаться под пристальным наблюдением российских властей.
Иракская группировка «Наджба» поддержала Иран
Иракское военизированное движение «Наджба», известное своей лояльностью Ирану, заявило о готовности поддержать Исламскую Республику в ответ на агрессию США и Израиля.
Атака иранского беспилотника в Бахрейне
Иранский беспилотник атаковал здание в Бахрейне, в котором, по данным агентства Fars, находились американские военные командиры.
Доха под огнем
В столице Катара раздались мощные взрывы, сообщили
Израиль продолжит военную операцию против Ирана
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что операция против Ирана будет продолжена «любыми средствами» и продлится столько, сколько потребуется для достижения целей.
Жертвы среди школьников
По информации Министерства образования Ирана, в результате попадания ракет в здания школ погибли почти 90 подростков.
Протесты в США против военной операции в Иране
В Нью-Йорке сотни людей вышли на митинг против военных действий США в Иране. Протестующие скандируют лозунги «Руки прочь от Ирана» и размахивают флагами обеих стран.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.