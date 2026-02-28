Полиция оцепила башню Трампа на фоне конфликта США и Израиля с Ираном
Силовики заблокировали подходы к небоскребу Трампа в Нью-Йорке
В здание пускают только сотрудников офиса.
В центре Нью-Йорка силовики взяли под усиленную охрану знаменитый небоскреб президента США Дональда Трампа. Как сообщает корреспондент РИА Новости, полиция полностью оцепила подходы к «Трамп-тауэр».
Сейчас на Пятой авеню действуют строгие ограничения. Пройти внутрь здания могут только сотрудники офисов, расположенных в небоскребе.
Как сообщили в полиции Нью-Йорка, патрули переведены на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется дипломатическим представительствам и религиозным объектам.
Меры безопасности в Нью-Йорке были приняты на фоне масштабного военного конфликта. Утром 28 февраля Израиль нанес превентивные удары по иранским объектам. К операции присоединились и США. С американских кораблей были запущены десятки ракет Tomahawk.
Дональд Трамп официально заявил, что атака направлена на ликвидацию ядерной угрозы со стороны Тегерана. В ответ на это Иран атаковал американские военные базы и израильские города. Взрывы уже зафиксированы в Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет по различным целям с начала ударов со стороны США и Израиля по его территориям.
