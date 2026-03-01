Иранский верховный лидер Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля
ГосТВ Ирана сообщило о гибели верховного лидера страны Хаменеи
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office
Ликвидированы были также несколько высокопоставленных чиновников.
В результате операции США и Израиля был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.
«Имам Хаменеи, лидер и вождь мусульман всего мира, был убит мученической смертью», — передали в эфире.
Помимо него, ликвидированы еще несколько высокопоставленных иранских чиновников. По данным Axios, о гибели Хаменеи заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер нескольким высокопоставленным лицам в Вашингтоне.
Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее сообщал, что есть «множество признаков», свидетельствующих о гибели иранского лидера. Так, по его словам, в ходе атаки резиденция Хаменеи в Тегеране оказалась разрушена. До этого поступала информация от ливанского телеканала «Аль-Маядин» со ссылкой на источник в Тегеране о том, что Хаменеи жив и находится в оперативной комнате. Оттуда он и руководит военными действиями.
Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде. В 1994 году он был провозглашен великим аятоллой. Иранский политик часто в своих речах критиковал американские власти, называя их «символом тирании против всего человечества».
Атака США и Израиля на Иран
Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.
В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.
В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.
