Иранский верховный лидер Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office

Ликвидированы были также несколько высокопоставленных чиновников.

В результате операции США и Израиля был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

«Имам Хаменеи, лидер и вождь мусульман всего мира, был убит мученической смертью», — передали в эфире.

Помимо него, ликвидированы еще несколько высокопоставленных иранских чиновников. По данным Axios, о гибели Хаменеи заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер нескольким высокопоставленным лицам в Вашингтоне.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее сообщал, что есть «множество признаков», свидетельствующих о гибели иранского лидера. Так, по его словам, в ходе атаки резиденция Хаменеи в Тегеране оказалась разрушена. До этого поступала информация от ливанского телеканала «Аль-Маядин» со ссылкой на источник в Тегеране о том, что Хаменеи жив и находится в оперативной комнате. Оттуда он и руководит военными действиями.

Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде. В 1994 году он был провозглашен великим аятоллой. Иранский политик часто в своих речах критиковал американские власти, называя их «символом тирании против всего человечества».

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

