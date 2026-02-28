Захарова указала на роль Европы в атаке на Иран: «В своих интересах»
Захарова: страны ЕС использовали переговоры с Ираном для подготовки атаки
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Дипломат сравнила ситуацию с украинским конфликтом.
Переговоры с Ираном по ядерному досье были лишь прикрытием для подготовки атаки на страну по аналогии с тем, как Украина в своих интересах изображала участие в переговорах с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Как Киев в своих интересах изображал участие в переговорах с РФ, так и переговоры с Ираном использовали для подготовки атак на него», — отметила дипломат, комментируя удары США по Ирану.
В нынешней ситуации Запад намеренно игнорирует информацию о погибших детях в результате нанесения ударов США и Израиля по Ирану, добавила официальный представитель МИД РФ добавила, что Кроме того, европейские страны, делая заявления об этом конфликте, выворачивают ситуацию с точностью до наоборот.
Атака США и Израиля на Иран
Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.
В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.
В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.
Ранее 5-tv.ru писал, как вооруженные силы США наносили удары по иранским объектам.
