Дипломат сравнила ситуацию с украинским конфликтом.

Переговоры с Ираном по ядерному досье были лишь прикрытием для подготовки атаки на страну по аналогии с тем, как Украина в своих интересах изображала участие в переговорах с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Как Киев в своих интересах изображал участие в переговорах с РФ, так и переговоры с Ираном использовали для подготовки атак на него», — отметила дипломат, комментируя удары США по Ирану.

В нынешней ситуации Запад намеренно игнорирует информацию о погибших детях в результате нанесения ударов США и Израиля по Ирану, добавила официальный представитель МИД РФ добавила, что Кроме того, европейские страны, делая заявления об этом конфликте, выворачивают ситуацию с точностью до наоборот.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

