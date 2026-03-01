Ближний Восток в огне: что известно о жертвах в Иране, Израиле и ОАЭ

Фото, видео: Reuters/Hamad I Mohammed; 5-tv.ru

Сирены воздушной тревоги звучат сразу в нескольких государствах, а число раненых почти достигло тысячи.

На Ближнем Востоке разгорелся масштабный военный конфликт, в который оказались вовлечены сразу несколько государств. Ситуация обострилась утром 28 февраля после того, как Израиль объявил о начале операции «Щит Иегуды», нанеся превентивные удары по иранским военным объектам. Военные задействовали более 200 самолетов, чтобы атаковать порядка 500 целей.

Почти одновременно президент США Дональд Трамп подтвердил старт американской операции «Эпичный гнев». Официально заявленная цель Вашингтона — полная ликвидация ядерного потенциала Тегерана и уничтожение его ракетных программ. Тегеран ответил массированным запуском ракет и беспилотников в сторону израильских городов и американских военных баз.

Иран: трагедии в школах и спортзале

Наиболее тяжелые потери несет Иран. По данным агентства Tasnim со ссылкой на Красный Полумесяц, в результате атак на территории страны погиб 201 человек, еще 747 получили ранения. Под удары попали объекты в 24 провинциях страны.

В Министерстве образования Ирана сообщили о попадании ракет в здания трех школ. По предварительным данным, погибли почти 90 подростков. Один из ударов пришелся на начальную школу для девочек в округе Минаб.

Ракета также попала в спортивный зал в провинции Фарс, где в это время проходила тренировка. По данным местных властей, на месте погибли от 19 до 20 волейболисток, еще порядка 100 человек получили ранения. Всего по округу было выпущено четыре ракеты.

Сейчас в Иране в режиме повышенной готовности работают более 220 оперативных групп Красного Полумесяца.

В результате военного кофликта в Иране практически полностью отключили интернет. Уровень подключения к сети упал до 4%.

Израиль: ракетный шторм и работа ПВО

В ответ на превентивные удары Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Сирены воздушной тревоги работали по всей стране. Взрывы были слышны в крупнейших городах: Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Ашкелоне.

По информации издания The Times of Israel, национальная служба скорой помощи «Маген Давид Адом» оказала помощь 89 пострадавшим. Сообщается, что большинство из них получили легкие ранения и травмы.

Информация о погибших в Израиле на данный момент не поступала.

ОАЭ: пожар в элитном отеле и эвакуация туристов

Волна конфликта докатилась и до Объединенных Арабских Эмиратов. В Абу-Даби официально подтверждена гибель одного человека в результате иранского ракетного удара.

При этом в Дубае людей экстренно эвакуировали из самого высокого здания в мире — небоскреба Бурдж-Халифа.

Также в элитном пятизвездочном отеле, расположенном на знаменитом острове «Пальм-Джумейра», после очередной атаки вспыхнул мощный пожар.

Сведения о пострадавших в Дубае уточняются.

