Одно из крупнейших военизированных движений Ирака заявило о поддержке Ирана

Об этом стало известно из телевизионного обращения Аркама аль-Кааби.

Одно из крупнейших военизированных иракских движений «Наджба» заявило о готовности поддержать Иран в конфликте с Израилем и США. Об этом сказал генеральный секретарь движения Аркам аль-Кааби во время своего телевизионного обращения.

«Мы не будем оставаться нейтральными и не будем наблюдателями за угнетением и агрессией», — заявил он.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

