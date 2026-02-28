Фото: пресс-служба Алексея Молчанова

Соревнования пройдут в начале марта в одном из поселков Иркутской области. Участники прибудут из различных стран мира.

В Иркутской области завершается подготовка к третьему международному фестивалю «Под лед Байкала». Это одно из самых зрелищных и уникальных событий в мире экстремальных водных видов спорта. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказали в федерации фридайвинга России во главе с президентом Алексеем Молчановым.

Фестиваль пройдет с 1 по 6 марта 2026 года традиционно в поселке Листвянке на озере Байкал. В соревнованиях примут участие профессионалы из России, европейских стран и стран ближнего зарубежья. Участники испытают себя на прочность в дисциплинах FIM и CWT, а также станут свидетелями установки мировых рекордов.

В этом году впервые проверить свою силу задержки дыхания смогут не только опытные спортсмены фридайвинга, но и новички. Безопасность участников обеспечивает группа спасателей МЧС.

За новым рекордом на глубину Байкала отправится Алексей Молчанов — многократный чемпион мира, абсолютный рекордсмен глубины, президент федерации фридайвинга, рекордсмен России по нырянию в глубину под лед.

На счету Алексея 41 рекорд, среди которых два рекорда Гиннесса: один на глубину 80 метров под лед Байкала (2021) и один на 180 метров подо льдом в моноласте в Подмосковье (2020). Спортсмен настроен более чем решительно — на фестивале он собирается побить имеющийся рекорд и установить новый, 42-й.

«Работать в холодной воде по несколько часов — задача не просто сложная, а требующая исключительной выносливости, ответственности и преданности своему делу», — поделился Алексей Молчанов, его слова приведены на сайте федерации фридайвинга России.

В декабре прошлого года Алексей Молчанов установил 41-й рекорд, нырнув на глубину 127 метров за 4 минуты 43 секунды в раздельных ластах. Турнир Deep Dominica прошел на острове Доминика, восток Карибского моря.

До этого, в конце сентября 2025 года, на чемпионате мира по фридайвингу AIDA на Кипре в Лимасоле, Молчанов нырнул на 126 метров в раздельных ластах.

