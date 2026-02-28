Лидер «Ансар Алла» заявил о готовности хуситов поддержать Иран

Фото: www.globallookpress.com/Khaled Abdullah

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Движение призывает все народы присоединиться к Исламской Республике.

Движение «Ансар Алла» в своем Telegram-канале выразило поддержку Ирану в ответ на его действия. Хуситы приветствуют действия страны и призывают все народы присоединиться к его стороне.

«Мы приветствуем ответ Ирана на сионистско-американскую агрессию в рамках операции и выражаем нашу полную уверенность в иранских вооруженных силах и героической Революционной гвардии, их решимости противостоять агрессии и их способности нанести агрессорам тяжелые потери и преподать им урок, который заставит их отступить.

Этот хрупкий враг, который не смог сломить волю и сопротивление народа Газы в течение двух лет, потерпит неудачу и не сможет подчинить себе Исламскую Республику и ее великий народ», — говорится в сообщении.

Кроме того подчеркивается, что если противник сумеет прорвать оборону Ирана, то всем остальным странам придется готовиться к аналогичным испытаниям.

«Мы призываем народы нации встать на сторону братского иранского народа и выступить в гневе против сионистской и американской политики, которая сегодня представляет собой передовую линию обороны нации. Если врагу удастся сломить оборонительные линии нации, всем придется ждать своей очереди», — добавили они.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля. Израиль провел превентивную операцию «Щит Иегуды», после чего президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную военную операцию «Эпичный гнев». Он заявил о намерении уничтожить ракетную программу Ирана и добиться смены его руководства.

В ответ Тегеран атаковал израильские и американские объекты. Конфликт вышел за пределы региона: взрывы прогремели в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

МИД Ирана обвинил Вашингтон и Тель-Авив в агрессии и нарушении суверенитета, подчеркнув, что удары затронули жилые районы. В ответ на обострение ситуации Россия и Китай созвали срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.