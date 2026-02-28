В Иране при обстреле спортзала погибли до 20 волейболисток

SNN: в иранском Ламарде ракета попала в зал со спортсменками, есть жертвы

Фото, видео: Reuters/Amir Kholousi/ISNA/WANA; 5-tv.ru

Порядка 100 человек получили ранения.

На юге Ирана погибли до 20 волейболисток в результате ракетного удара. Как сообщает иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти, целью атаки стал спортивный зал, где в это время проходила тренировка.

Трагедия случилась в Ламарде, расположенном в провинции Фарс. По данным префекта округа, по территории было выпущено четыре ракеты. Одна из них попала в здание спортзала.

«От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке на спортзал в Ламарде», — передает телеканал SNN.

Помимо погибших, сообщается о большом количестве пострадавших. Ранения различной степени тяжести получили порядка 100 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля. Израиль объявил о начале операции «Щит Иегуды», нанося превентивные удары по объектам на территории Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что атаки ведутся по намеченным целям.

Поддержку Тель-Авиву оказывает Вашингтон. Президент США Дональд Трамп подтвердил старт американской операции под названием «Эпичный гнев». По его словам, главными задачами являются ликвидация ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а также смена власти в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что почти 90 подростков погибли в результате попаданий ракет в здания трех школ в разных районах Ирана.

