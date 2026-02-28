Зять и невестка верховного лидера Ирана погибли при ракетных ударах по Тегерану

Фото, видео: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office; 5-tv.ru

Мейсам Мозаффар подтвердил смерть близких Али Хаменеи в результате обстрела, устроенного Израилем и США.

В результате ракетных атак на Тегеран погибли зять и невестка верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил представитель мэрии Тегерана Мейсам Мозаффар, который подтвердил смерть близких главы Исламской Республики.

Жертвами обстрела стали дочь влиятельного иранского политика Захра Хаддад-Адель и ее супруг, сын Хаменеи.

По информации местных властей, нападение было частью масштабной операции, организованной совместно США и Израилем. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранскую столицу ракетами 28 февраля. В ответ на эти действия Тегеран предпринял меры для защиты важных объектов и инфраструктуры, а также объявил о начале контрмер.

Сообщается, что в момент обстрела сам Али Хаменеи, по предварительной информации, не пострадал. В некоторых иранских источниках также говорится, что он был временно эвакуирован из зоны возможного удара и в настоящее время находится в безопасности.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал атаки «превентивным ударом» в целях обеспечения безопасности страны и предотвращения возможных угроз со стороны Ирана. США также выразили свою обеспокоенность ядерной программой Ирана, которая, по их мнению, может представлять серьезную угрозу в будущем. Белый дом подтвердил, что действия направлены на укрепление безопасности США и их союзников в регионе, а также призвал граждан Ирана к свержению действующей власти.

В ответ Иран заявил о начале масштабной наступательной операции против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке, в том числе тех, которые находятся на территории Бахрейна, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Корпус стражей исламской революции также пообещал усилить военные действия против врагов Исламской Республики.

