Иранский беспилотник упал рядом с жилым домом в Бахрейне и загорелся

Пожар вспыхнул у жилого дома в Бахрейне после падения иранского беспилотника

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дрон не взорвался, но спровоцировал пожар.

Рядом с жилым домом в Бахрейне рухнул иранский беспилотник «Шахед». Сам боезаряд дрона не детонировал.

Падение вызвало сильный пожар. Пламя быстро охватило территорию дома.

Удары Ирана по Бахрейну произошли на фоне военного кофликта, который разгорелся сегодня утром. Все началось с того, что Израиль объявил о старте операции «Щит Иегуды». ЦАХАЛ нанес серию превентивных ударов по иранским военным объектам.

Почти одновременно президент США Дональд Трамп объявил о старте американской операции под названием «Эпичный гнев». Официальная цель Вашингтона — полная ликвидация ядерного потенциала Ирана и уничтожение его ракетных программ.

Тегеран не оставил атаку без ответа. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники в сторону израильских городов и американских военных баз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет по различным целям с начала ударов со стороны США и Израиля по его территориям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

