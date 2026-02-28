Пентагон: военные США отразили сотни ударов ракет и дронов

Фото, видео: Reuters/Ronen Zvulun; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американским объектам в Иране был нанесен минимальный ущерб.

Военные США отразили сотни ракетных и дроновых атак, направленных против американских объектов в Иране. Об этом сообщил Пентагон.

На американских базах был зафиксирован минимальный ущерб.

Основными целями ударов стали командные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО и военные аэродромы.

Эти удары стали частью широкомасштабной военной кампании, которая началась после нанесенных 28 февраля израильской армией превентивных ударов по иранским военным объектам в рамках операции «Щит Иегуды». По данным израильских властей, подготовка операции велась совместно с США на протяжении нескольких месяцев.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил начало новой кампании под названием «Эпичный гнев», целью которой является уничтожение ядерных и ракетных объектов Ирана.

Иран отреагировал на действия Израиля и США, осудив их за нарушение территориальной целостности и утверждая, что удары затронули, в том числе, жилые районы. Вслед за этим в Иране был зафиксирован ряд взрывов в таких городах, как Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ на действия противников Иран сообщил о начале контрмер, которые включают удары по израильским городам и американским военным базам. В ходе конфликта сообщения о взрывах поступили также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.

В Ормузском проливе, стратегически важном для международных поставок нефти, движение нефтяных танкеров почти полностью приостановлено.

Кроме того, в Иране был практически полностью отключен интернет. Уровень подключения к сети упал до 4%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.