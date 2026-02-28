Не скрывается: раскрыто местонахождение верховного лидера Ирана

Фото, видео: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office; 5-tv.ru

Хаменеи повторяет шаги, которые он предпринимал во время военного конфликта летом 2025 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в кризисном штабе и лично контролирует ведение боевых действий. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Источник издания отметил, что Хаменеи повторяет действия, которые он предпринимал во время военного конфликта летом 2025 года, возглавляя стратегическое планирование и управление операциями.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеране и других иранских городах.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по объектам на территории Ирана. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало операции «Эпичный гнев», целью которой он назвал уничтожение иранской ядерной и ракетной инфраструктуры, а также смену власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива расценили как акт агрессии и нарушение суверенитета. Иранские СМИ сообщили о разрушениях военных и гражданских объектов в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В регионе сохраняется высокая напряженность, и стороны не исключают дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее, как писал 5-tv.ru, стало известно, что Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет в ответ на удары по его территории.

