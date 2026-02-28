Макрон опроверг участие Франции в ударах по Ирану

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент Франции подтвердил, что страна не была информирована о военной операции США и Израиля.

Франция не была заранее проинформирована о предстоящих ударах США и Израиля по Ирану и не принимала в них участия. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Совета по обороне и национальной безопасности в Париже.

Макрон подчеркнул, что безопасность граждан и национальных активов является для Франции абсолютным приоритетом.

«Наш абсолютный приоритет — безопасность наших граждан и наших активов <…> Дипломатия должна вернуть себе главенствующую роль», — добавил он.

Речь президента прозвучала после резкой критики, озвученной республиканцем Линдси Грэмом. Американский сенатор, союзник Дональда Трампа, назвал позицию Западной Европы по вопросу Ирана «патетически мягкой».

Армия обороны Израиля нанесла удары 28 февраля по иранским объектам в рамках операции «Щит Иегуды». Израильские власти сообщили, что подготовка операции велась совместно с США и продолжалась несколько месяцев. Главной целью этих атак было уничтожение объектов, связанных с иранской военной инфраструктурой.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало военной кампании под кодовым названием «Эпичный гнев», целью которой стало уничтожение иранских ядерных и ракетных программ. Ракетные и авиаудары были нанесены по ключевым объектам Ирана, в том числе по базам КСИР, системам ПВО и аэродромам.

Иран в ответ на эти действия обвинил США и Израиль в нарушении своей территориальной целостности, утверждая, что удары затронули не только военные объекты, но и гражданские районы. В результате взрывов пострадали несколько крупных иранских городов, включая Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Конфликт также затронул другие страны Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.