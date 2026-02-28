Израиль задействовал более 200 самолетов для удара по Ирану
Израильская армия: удар по Ирану стал самым масштабным в нашей истории
Целями стали 500 объектов по всей стране.
Удар по Ирану стал самой масштабной воздушной операцией в истории Военно-воздушных сил Израиля. Об этом заявила израильская армия.
В массированном налете на Иран участвовали более 200 боевых самолетов, которые атаковали около 500 целей по всей стране.
Военный конфликт на Ближнем Востоке разгорелся сегодня утром с того, что Израиль начал операцию «Щит Иегуды», нанеся превентивные удары по иранским объектам. Почти одновременно президент США Дональд Трамп объявил о старте американской операции «Эпичный гнев». Ее главная цель — полная ликвидация ядерного потенциала и ракетных программ Тегерана.
Иран не оставил атаку без ответа, направив ракеты и беспилотники в сторону израильских городов и американских военных баз. Сообщения о мощных взрывах поступили из ОАЭ, Бахрейна, Катара и Кувейта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Турция опровергла слухи о том, что помогала Израилю и США в ударах по Ирану. Власти страны заявили, что не позволяют использовать свое воздушное, наземное или морское пространство в интересах любой стороны конфликта.
