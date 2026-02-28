«Никогда не было так»: туристка об обстановке в Дубае после ударов Ирана

Фото, видео: 5-tv.ru

Один из беспилотников попал в отель на острове Палм-Джумейра.

Улицы Дубая опустели после ударов Ирана. Об этом 5-tv.ru рассказала российская туристка Екатерина.

«Народа, правда, очень мало. И просто все рестораны, которые обычно здесь гудят, музыкой, они просто все в тишине. И, наверное, Пальму (Палм-Джумейра — остров в форме дерева с роскошными отелями в Дубае. — Прим. ред.) никто никогда не видел такой тихой», — отметила Екатерина.

Она уточнила, что над городом летают вертолеты, периодически слышно, как силы противовоздушной обороны что-то сбивают. Один из дронов попал в отель, расположенный на острове Палм-Джумейра. Там возник пожар.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».

Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Они запустили десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по территории Ирана.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана. Кроме того, он призвал граждан Ирана к свержению действующей власти.

В ответ на это Иран атаковал объекты Штатов на Ближнем Востоке, в том числе и те, что расположены на территории Бахрейна, Катара и ОАЭ. А Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной наступательной операции против США и Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что летящие над Дубаем ракеты были сняты на видео местными жителями и туристами. Сообщений о пострадавших в городе не поступало. Среди отдыхающих паники нет.

