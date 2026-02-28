Доверие подорвано: политолог о риске применения ядерного оружия в войне с Ираном

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

Тегеран публично заявлял об отказе от его создания, однако текущая эскалация может перечеркнуть все прежние гарантии.

Эскалация вокруг Ирана может привести к применению тактического ядерного оружия со стороны Израиля. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

По оценке эксперта, такой сценарий нельзя полностью исключать при неблагоприятном развитии событий.

Эксперт подчеркнул, что операция США и Израиля против Ирана готовилась заранее и просчитывалась в течение нескольких месяцев. При этом, по его мнению, ключевая цель заключается не только в военном ослаблении Тегерана, но и в смене политического руководства Ирана, что соответствует интересам израильского правительства.

Расмуссен также обратил внимание на то, что в Израиле существенно ограничивается распространение информации о последствиях ударов, что затрудняет объективную оценку ситуации.

Аналитик, говоря о ядерной теме, напомнил, что, согласно данным американской разведки, Иран прекратил военную составляющую своей ядерной программы еще в 2003 году. Расмуссен отметил, что Тегеран публично заявлял об отказе от создания ядерного оружия, однако текущая эскалация может перечеркнуть все прежние гарантии.

«Представители Госдепартамента заявляют, что Израиль стоит на первом месте, а не США. Это не решение США, определенно, нет. Иран не представляет угрозы для Соединенных Штатов. У нас есть отчеты нашей разведки, которые ничего не доказывают. Они этого не сделали, они прекратили разработку своего ядерного оружия с 2003 года. Они озвучили то, что хотел услышать [Дональд] Трамп (президент США. — Прим. ред.)— что они никогда не будут разрабатывать ядерное оружие», — отметил специалист.

По словам эксперта, одновременное ведение переговоров по ядерной сделке и начало военной операции подрывают доверие к США как к переговорщику. В долгосрочной перспективе это способно осложнить международные договоренности по нераспространению ядерного оружия.

К тому же Расмуссен добавил, что дальнейшее развитие событий чревато серьезными стратегическими просчетами. Даже если конфликт окажется краткосрочным, его последствия для региональной и глобальной безопасности могут быть крайне тяжелыми.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация началась утром 28 февраля, когда Израиль нанес превентивный авиаудар по объектам на территории Ирана. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил начало американской военной операции против Тегерана.

В ответ Иран выпустил ракеты по израильской территории и атаковал американские объекты в Персидском заливе — в том числе военные базы в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Сообщалось о взрывах в ряде иранских городов — Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Под ракетный обстрел попал центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне. Затем Вашингтон начал эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. В регионе фиксировались перебои в работе гражданской инфраструктуры. На неопределенный срок приостановили работу аэропорты Дубая.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по западным районам Ирана и объявила о призыве около 70 тысяч резервистов.

В МИД России призвали к немедленному возвращению ситуации в политико-дипломатическое русло и снижению уровня эскалации.

