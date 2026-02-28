Иран ударил по 14 американским базам на Ближнем Востоке

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Для атак использовались баллистические ракеты и беспилотники.

Вооруженные силы (ВС) Исламской Республики Иран перешли к масштабному контрнаступлению. Их целями стали 14 военных баз США, расположенных на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Tansim со ссылкой на неназванный военный источник.

«Ответные атаки Ирана продолжаются. <…> 14 американских баз уже стали целью Ирана», — приводятся слова источника в материале.

Атака проводилась с использованием баллистических ракет и беспилотников (БПЛА). Список целей для последующих операций Ирана может расшириться. Под прицелом находятся и другие военные объекты США.

Военный конфликт на Ближнем Востоке разгорелся утром 28 февраля. Сначала Израиль объявил о превентивных ударах по иранским объектам в рамках операции «Щит Иегуды». Следом президент США Дональд Трамп начал американскую операцию «Эпичный гнев», нацеленную на полное уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Тегерана.

Иран не заставил ждать с ответом, ударив не только по базам США, но и по израильским городам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США планируют нанести серию нарастающих ударов по Ирану. Каждый раунд продлится от одного до двух дней с паузами для перегруппировки и оценки боевых повреждений.

