Летящие над Дубаем ракеты сняли на видео

Очевидцы зафиксировали в небе огненные следы.

Летящие над Дубаем ракеты были зафиксированы на видео местными жителями и туристами. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел 28 февраля, в ходе обострения военных действий на Ближнем Востоке. Очевидцы сообщили, что в небе были видны яркие огненные следы ракет, а также слышна работа системы противовоздушной обороны.

Одновременно с этим в районе острова Пальма Джумейра прогремел мощный взрыв. По словам свидетелей, удар пришелся по зданию одного из отелей. После взрыва на месте инцидента возник пожар, сопровождавшийся густым дымом и открытым пламенем. Сила взрыва была такой, что его звук был слышен на значительном расстоянии от эпицентра.

Несмотря на серьезность происшествия, паники среди отдыхающих не было. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало. В частности, среди находившихся в районе происшествия туристов были и российские граждане. Несколько часов до инцидента они публиковали кадры спокойной обстановки на пляже и территории отеля.

Власти Дубая приостановили работу местных аэропортов на неопределенный срок.

Война Израиля и Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла удар по Ирану, который министр обороны страны Исраэль Кац охарактеризовал как «превентивный».

Позднее стало известно, что операция была подготовлена совместно с США в течение нескольких месяцев. В ответ на угрозы Ирану, США начали масштабное военное наступление, запустив десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по иранской территории.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эти действия направлены на обеспечение безопасности страны в связи с возможными рисками, исходящими от иранской ядерной программы.

В ответ Иран атаковал американские военные объекты на Ближнем Востоке, включая базы в Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

