КСИР: 200 военных США убиты и ранены при ударе Ирана по американским базам

Часть ракет не достигла своих целей и упала на территории Ирака и стран Персидского залива.

В результате ракетных ударов по американским военным базам погибло или было ранено не менее 200 военнослужащих армии США. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«В результате ракетных атак на американские базы по меньшей мере 200 военнослужащих были убиты или ранены», — сказано Telegram-канале армейского подразделения.

Позднее иранская сторона заявила о начале новой серии ракетных атак на американские базы в регионе. Также утверждается, что американские военные корабли начали отходить из Персидского и Оманского заливов в юго-восточную часть Индийского океана.

Ранее, 28 февраля, армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам в рамках операции «Щит Иегуды». Согласно сообщениям израильских властей, подготовка операции велась в тесном сотрудничестве с США на протяжении нескольких месяцев.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил начало кампании «Эпичный гнев», цель которой заключалась в уничтожении ядерных и ракетных программ Ирана.

В ответ Министерство иностранных дел Ирана обвинило США и Израиль в нарушении территориальной целостности страны и в ударах, затронувших, в том числе, жилые районы. Взрывы были зафиксированы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Иран сообщил о начале контрмер. Удары были нанесены по израильским городам и американским военным базам. В ходе конфликта поступили сообщения о взрывах также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.

Кроме того, движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе на юге Ирана практически прекратилось.

В Иране также был почти полностью отключен интернет из-за военных действий. Уровень подключения к сети упал до 4%.

