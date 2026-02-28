США призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marcus Brandt; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Те, кто проигнорирует предупреждение, могут надолго застрять в республике.

Посольство США в Ливане призвало всех американских граждан немедленно покинуть республику. Соответствующее заявление было выложено на сайте ведомства со ссылкой на Государственный департамент США.

Дипломаты советуют не ждать помощи от властей и улетать обычными рейсами, пока небо еще открыто.

«Госдеп призывает граждан США покинуть Ливан сейчас, пока доступны коммерческие варианты. Мы призываем граждан США не путешествовать в Ливан», — говорится в тексте.

Те, кто решит проигнорировать предупреждение, должны быть готовы к тому, что застрянут в Ливане надолго. Госдеп прямо заявил, что не стоит рассчитывать на организованную эвакуацию в будущем. Готовить «план Б» придется самостоятельно.

Паника вызвана масштабным военным столкновением, которое началось утром 28 февраля. Израиль и США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Цель атак — полное уничтожение ядерных и ракетных объектов Тегерана, а также смена власти в стране.

Иран уже начал отвечать, их ракеты полетели в сторону израильских городов и американских баз. Взрывы прогремели в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как минимум 60 детей погибли в школе Ирана в результате израильского обстрела. На территории учебного заведения уже начали разбирать завалы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.