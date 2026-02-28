«Сейчас самое подходящее время»: как ситуация в Иране скажется на Украине

Политик Мема: конфликт с Ираном должен подтолкнуть Украину к миру с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Запад снова переключит внимание на Ближний Восток.

Эскалация конликта между Израилем и Ираном может напрямую повлиять на обороноспособность Украины. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Конфликт с Ираном означает сокращение количества систем ПВО для Украины. Сейчас самое подходящее время для переговоров о прекращении конфликта с Россией для Владимира Зеленского», — написал политик в соцсетях.

По его мнению, западные союзники, вовлеченные в операцию против Ирана, будут вынуждены перераспределять ресурсы, что усугубит и без того острый дефицит систем противовоздушной обороны у Киева.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Украина пытается компенсировать нехватку ПВО за счет создания совместных с Западом консорциумов по производству вооружений. Однако, как отмечают эксперты, в условиях ближневосточного кризиса реализация этих планов может затянуться.

Ранее, 28 февраля, авиация США и Израиля атаковала иранские объекты. Удары, пришедшиеся в том числе по Тегерану, привели к жертвам среди мирного населения и разрушениям.

Иран незамедлительно ответил зеркально: ракетному обстрелу подверглись как израильские территории, так и военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке.

Эскалация произошла на фоне женевских переговоров по ядерной программе Ирана, проходивших при участии Омана. Встреча сторон 26 февраля, согласно информации СМИ, не принесла результатов — Тегеран отверг ультиматум Вашингтона о закрытии трех объектов ядерной программы и передаче США обогащенного урана, писала The Wall Street Journal.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Россия и Китай созвали срочное заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.