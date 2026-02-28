Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выжил после атаки Израиля и США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office; 5-tv.ru

По информации СМИ, он был эвакуирован из обстрелянного Тегерана.

Верховный лидер Ирана выжил после атаки Израиля и США. Об этом сообщил NBC глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Насколько мне известно, аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан живы. Все высокопоставленные чиновники живы — все в порядке», — отметил дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что Аракчи после начала обстрела был вывезен из Тегерана и эвакуирован в безопасное место.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».

Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Они запустили десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по территории Ирана.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана. Кроме того, он призвал граждан Ирана к свержению действующей власти.

В ответ на это Тегеран атаковал объекты Штатов на Ближнем Востоке, в том числе и те, что расположены на территории Бахрейна, Катара и ОАЭ. А Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной наступательной операции против США и Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Финляндия осудила эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

