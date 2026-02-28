Фото, видео: Reuters/Mohammed Salem; 5-tv.ru

Тегеран обещает дать серьезный ответ на атаки со стороны Вашингтона.

США планируют нанести серию нарастающих ударов по Ирану. Об этом сообщила журналист CNN Джим Скиутто со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«США запланировали серию ударов нарастающей интенсивности с вариантами деэскалации по ходу. Каждый раунд продлится от одного до двух дней с паузами для перегруппировки и оценки боевых повреждений», — написала она на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, СМИ Израиля сообщили о том, что их страна готовится к долгосрочному конфликту с Ираном. В Тегеране тем временем заявили, что Вашингтону и Тель-Авиву стоит готовиться к серьезному ответу на удары.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны страны Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».

Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Они запустили десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по территории Ирана.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана.

В ответ на это Иран атаковал американские военные объекты на Ближнем Востоке, в том числе и те, что расположены на территории Бахрейна, Катара и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран объявил о проведении масштабной наступательной операции против США и Израиля.

