По мнению эксперта, действия Израиля противоречат международным нормам, а США фактически находятся в состоянии войны с Ираном.

Действия Израиля в отношении Ирана не могут быть расценены как самооборона, поскольку они не соответствуют принципам превентивных ударов. Об этом заявил политолог Александр Храмчихин в беседе с 5-tv.ru.

«Насколько незаконны (удары. — Прим. ред.), этот вопрос сейчас вообще утратил смысл. Все законы закончились. <…> Никакой самообороны там нет абсолютно. Самооборона должна быть, если бы Иран атаковал Израиль. А поскольку этого не произошло, то нет никакой самообороны», — подчеркнул Храмчихин.

По словам политолога, США на данный момент фактически находятся в состоянии войны с Ираном, поскольку Вашингтон активно оказывал помощь Израилю в подготовке и проведении военной операции против Тегерана.

Кроме того, Храмчихин отметил, что на международной арене трудно говорить о состоянии войны, так как в последние годы практика официального объявления войны практически исчезла. Он привел в пример российско-украинский конфликт, где стороны продолжают воевать, но не находятся в формальном состоянии войны.

Когда речь зашла о вероятности вовлечения соседних с Ираном стран в конфликт, политолог выразил мнение, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Персидского залива вряд ли будут активно участвовать в военных действиях. По его мнению, эти государства, скорее всего, ограничатся выражением недовольства.

Ранее, 28 февраля, армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам в рамках операции «Щит Иегуды». Израильские власти сообщили, что подготовка операции велась совместно с США на протяжении нескольких месяцев.

Позднее президент США Дональд Трамп объявил о старте кампании «Эпичный гнев», целью которой стало уничтожение ядерных и ракетных программ Ирана.

В ответ Министерство иностранных дел Ирана обвинило США и Израиль в нарушении территориальной целостности страны и ударах, затронувших, в том числе, жилые районы. Взрывы были зафиксированы в таких городах, как Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Иран сообщил о начале контрмер. Удары были нанесены по израильским городам и американским военным базам. В ходе конфликта сообщения о взрывах поступили также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.

Также движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе на юге Ирана фактически полностью остановлено.

