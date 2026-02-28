В Подмосковье под снегом нашли тело 11-летнего школьника

В Подольске погиб ребенок, которого почти сутки искали волонтеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мальчика со вчерашнего вечера искали волонтеры и полицейские.

В подмосковном Подольске 11-летнего мальчика, которого почти сутки искали полиция и волонтеры, обнаружили мертвым. Об этом сообщили в прокуратуре по Московской области.

Вечером 27 февраля школьник отправился с друзьями кататься на ледянках, после чего компания разошлась по домам. Однако 11-летний мальчик так и не вернулся к родителям.

К поискам ребенка немедленно подключились сотрудники полиции и волонтеры отрядов «ЛизаАлерт» и «СпасГрад». Ориентировки с его фотографией облетели все местные чаты.

Сегодня стало известно, что мальчика нашли мертвым. Тело ребенка обнаружили в микрорайоне Кутузово во время механизированной уборки снега. По предварительной версии, школьника завалило снегом, из-под которого он не смог выбраться самостоятельно.

«Ребенок выкопал туннель в снегу. В этот период производились работы по очистке территории от снега, водитель снегоуборочной машины не заметил ребенка и засыпал сугроб», — отметили в пресс-службе прокуратуры по региону.

