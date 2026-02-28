Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Международные аэропорты Дубая — крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — временно прекращают работу до особого распоряжения из-за обострения боевых действий между Израилем, США и Ираном. Об этом сообщили в официальном заявлении оператора воздушных гаваней Dubai Airports.

Представители авиагавани сообщили, что приостановлены все полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту «Аль-Мактум» (DWC) до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендовано не приезжать в аэропорты и уточнять информацию о вылетах напрямую у авиакомпаний.

Война Ирана и Израиля

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась утром 28 февраля, когда Израиль провел превентивный авиаудар по объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских вооруженных сил в операции на стороне Израился. Он пояснил, что цель действий — не допустить создания ядерного оружия в Иране.

Тегеран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. В связи с этим США начали эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Одновременно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный авиаудар по западным районам Ирана и мобилизовала около 70 тысяч резервистов.

Представитель Генштаба Ирана Сарадара Шекарчи возложил основную ответственность за обострение ситуации на США.

При этом, как писал 5-tv.ru, в МИД России призвали все стороны немедленно вернуться к дипломатическому диалогу. В ведомстве осудили применение силы на фоне продолжающихся переговоров и подчеркнули, что целью агрессоров является подрыв конституционного порядка и устранение руководства государства, отказавшегося подчиняться внешнему давлению.

