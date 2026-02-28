Китай назвал США главной угрозой миру из-за ядерного оружия
Пекин обвинил Вашингтон в нарушении ядерного порядка
Представитель Минобороны КНР обеспокоен тем, что Америка намерена возобновить ядерные испытания.
Пекин обвинил Вашингтон в подрыве глобальной безопасности. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган в соцсети WeChat.
По его словам, именно США являются основным источником дестабилизации в мире, когда речь идет о ядерном оружии.
«Серия негативных действий США в области контроля над ядерными вооружениями, включая выход из соглашений, стала крупнейшим источником дестабилизации международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности», — подчеркнул Чжан Сяоган.
Представитель министерства обороны Китая напомнил, что Вашингтон обладает самым большим ядерным арсеналом в мире. Кроме того, он обеспокоен тем, что США придерживаются концепции превентивного удара и не исключают возобновления ядерных испытаний.
«Мы настаиваем на том, чтобы США добросовестно выполняли свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — добавил представитель Минобороны КНР.
Пекин призвал Вашингтон принять конкретные меры для поддержания международного режима нераспространения ядерного оружия и обеспечения глобального равновесия.
