В НАТО прокомментировали обострение конфликта на Ближнем Востоке

НАТО внимательно следит за событиями в Иране
Иран в ответ на совместные удары Израиля и США атаковал военные объекты Штатов в регионе.
НАТО следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом информационному агентству Reuters сообщила глава пресс-службы альянса Эллисон Харт.
«НАТО внимательно следит за событиями в Иране и регионе в целом», — отметила Харт.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».
Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана.
В ответ на это Иран атаковал военные объекты Штатов на Ближнем Востоке, в том числе и те, что расположены на территории Бахрейна, Катара и ОАЭ.
Иран и Израиль полностью закрыли воздушное пространство над своими территориями, а Эмираты — частично.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил военную операцию США и Израиля против Ирана и заявил о необходимости возвращения конфликта в дипломатическое русло.
